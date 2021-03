Ergotherapeutin entwickelt neues Konzept: Kinder verbessern ihr Schreiben mit Schwung

Es hört sich ganz einfach und logisch an und doch stecken rund fünf Jahre intensiver Arbeit dahinter: Ergotherapeutin Rita Müller hat ein Schreibprojekt entwickelt, das den Kindern der Christiane-Herzog-Schule in Engers enorme Fortschritte ermöglichen soll, wie das Heinrich-Haus in einer Pressemitteilung informiert. Innerhalb kürzester Zeit lernen Erstklässler demnach, mit Stift und Papier umzugehen und dabei Feinmotorik wie Wahrnehmung zu verbessern. Lehrer, Eltern und Betreuer zeigen sich begeistert. Und das Wichtigste: Die Jungen und Mädchen, die täglich in dem Projekt arbeiten, haben sichtlich Spaß.