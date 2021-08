Wie können die Neuwieder in Zukunft künftig ihre Wege in der Deichstadt sicherer, flexibler und umweltgerechter zurücklegen? Diese Frage soll ein neuer Verkehrsentwicklungsplan beantworten, den das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro BSV aus Aachen derzeit im Auftrag der Stadt erarbeitet. In einer knapp einmonatigen Onlinebefragung konnten die Neuwieder ihre Kritik und Anregungen einbringen. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 556 Hinweise in sechs Kategorien eingegangen. Die RZ gibt einen Überblick.