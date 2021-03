Ergänzung zur Fieberambulanz: Neues Testzentrum soll nächste Woche in Block öffnen

Am Mittwoch nächster Woche soll im Bürgerhaus in Block ein Zentrum für Coronatests eröffnen. Die städtische Einrichtig soll die Fieberambulanz des Kreises im Industriegebiet Friedrichshof ergänzen und wegen der nach wie vor hohen Nachfrage weitere Test-Kapazitäten bieten. Derzeit hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenfreien Test pro Woche; in dem neuen Zentrum können zunächst bis zu 500 Proben pro Tag genommen werden, wie Kai Jost vom Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz auf RZ-Nachfrage schildert.