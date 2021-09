Die Entspannung am heimischen Arbeitsmarkt hält an: Wie die Neuwieder Agentur für Arbeit mitteilt, sind Ende September 4616 Menschen im Kreis Neuwied arbeitslos gemeldet. Das sind 310 Betroffenen weniger als im August. Das sind sogar 1019 Betroffenen weniger als vor einem Jahr. Die Erwerbslosenquote fiel um 0,3 Prozentpunkte auf aktuell 4,6 Prozent. Zwölf Monate zuvor lag die Quote 5,7 Prozent.