Erfreuliche Neuwieder Inzidenz: RKI gibt sie mit 3,8 an

In der Übersicht des Robert Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz somit bei 3,8. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt sie sogar noch ein wenig niedriger: bei 3,3. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 4,6, für den Kreis Altenkirchen 3,9, für den Kreis MYK 3,7, für die Stadt Koblenz 3,5 und für den Westerwaldkreis 9,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 3,7 an (laut RKI).

Weiterhin im Sinkflug ist auch die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten – sie liegt nun bei 45 (19 davon in der Stadt). In den Verbandsgemeinden Dierdorf und Unkel gibt es aktuell nur noch jeweils einen aktiven Fall, in der VG Asbach lediglich zwei.

Im Impfzentrum Oberhonnefeld wurden am Donnerstag 467 Erst- und 199 Zweitimpfungen verabreicht. Insgesamt wurden laut Aufstellung der Kreisverwaltung inzwischen 52.357 Erst- und 33.457 Zweitimpfungen im Kreisgebiet durchgeführt.