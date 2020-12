Rheinbrohl

„Carry on“ lautet das Motto des neuen Podcasts, den der gebürtige Rheinbrohler Marc Antonio Ortiz Fernandez gemeinsam mit Carrie Schreiner produziert. Auf einen Schlag haben sie eine Menge Follower gewonnen, und das kommt nicht von ungefähr, denn in ihrer Szene sind sie keine Unbekannten. Die 22 Jahre alte Saarländerin Carrie ist Rennfahrerin, der 23-jährige in Koblenz lebende Marc setzt als Mediendesigner unter anderem auch Rennfahrerteams in Szene.