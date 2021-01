Rheinbrohl

Unter dem Titel „Carry on“ bringen der Rheinbrohler Marc Antonio Ortiz und die saarländische Rennfahrerin Carrie Schreiner eine Podcastserie für alle Fans des Motorsports heraus. Zu ihren Gästen gehörten bislang Rennfahrer, Teaminhaber und eine Sportmoderatorin. Nachdem die Rhein-Zeitung über die neue Serie berichtete, schnellten die Zugriffe auf den Podcast in die Höhe, wie der 23-jährige Ortiz, der inzwischen in Koblenz wohnt, berichtet. „Bei der vierten Folge hatten wir 4000 Aufrufe mehr als an einem anderen Erscheinungstag“, freut sich Ortiz. Alle bisher erschienenen Folgen wurden insgesamt 101.000-Mal gehört.