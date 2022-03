Binnen zwei Wochen hatte das Technikteam der Römerwall-Realschule plus zu Beginn der Pandemie eine Lernplattform auf die Beine gestellt und konnte ganz schnell digitalen Unterricht anbieten. Die Plattform wurde zwischenzeitlich auf neue Füße gestellt. Für ihren Einsatz in ihrer Freizeit wurde das Technikteam der Schule jetzt belohnt: Die Realschule plus ist als nur eine von zwei Schulen in Rheinland-Pfalz in den illustren Kreis von rund 100 Smart Schools in Deutschland aufgenommen worden.