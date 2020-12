Kreis Neuwied

Die Jugendämter von Stadt und Kreis Neuwied haben jetzt wieder die Bescheide erhalten, mit denen die jährliche Beteiligung des Landes an den Kosten für die Schulsozialarbeiter in den Realschulen plus bewilligt wird. „Der Landkreis erhält leider keine zusätzlichen Mittel“, teilt Landrat Achim Hallerbach enttäuscht mit.