Oberbieber/Rengsdorf

Die Entscheidungen zu den Freibädern sind jetzt sowohl in Rengsdorf als auch Oberbieber gefallen: Das Familienbad in Oberbieber wird in diesem Jahr nicht für den Badebetrieb geöffnet. Stattdessen bleibt es ausschließlich bei der Öffnung des Biergartens, dessen Betrieb ab dem 30. Mai ausgedehnt wird.