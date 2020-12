Bad Hönningen

Wie sich der Handel in der Stadt und der Verbandsgemeinde Bad Hönningen entwickeln wird, soll in Zukunft das von der VG beauftragte Einzelhandelskonzept verbindlich und übereinstimmend mit den Vorgaben der Landesplanung regeln. Das Papier gibt auf 69 Seiten detaillierte Handlungsempfehlungen für Einzelhandels- und Marktansiedlungen in der Kommune, bewertet Kaufkraft und Kundenströme und legt Versorgungsbereiche fest.