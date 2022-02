Entlastung erwartet: Händler aus dem Kreis begrüßen Abkehr von 2G

Am Mittwoch hat die rheinland-pfälzische Landesregierung ihren „Corona-Fahrplan für den Frühling“ vorgestellt. Ab dem 4. März sollen die Bürger beispielsweise wieder ohne Test ins Restaurant, zum Sport gehen oder Veranstaltungen besuchen können. In einem ersten Schritt soll bereits nächste Woche Freitag, 18. Februar, mit Inkrafttreten der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes die 2G-Regel im Einzelhandel fallen. So, wie es in anderen Bundesländern wie Hessen bereits geschehen ist. Die Rhein-Zeitung hat sich erkundigt, wie die Geschäftsleute in Stadt und Kreis Neuwied zur Ankündigung aus Mainz stehen.