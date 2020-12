Engerser Straße: Sperrung bis Frühjahr 2021

Neuwied

Es ist eine Renovierung von bedeutendem Ausmaß, die am Montag angelaufen ist und in den kommenden acht Monaten auf dem Teilabschnitt der Engerser Straße zwischen Markt- und Pfarrstraße durchgeführt wird. So lange soll die gemeinschaftlich ausgeführte Baumaßnahme der Stadt Neuwied, der Stadtwerke Neuwied (SWN) und der Servicebetriebe Neuwied (SBN) dauern, bei der sowohl der Kanal, Gas- und Wasserleitungen inklusive der Hausanschlüsse sowie die komplette Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Diese Maßnahmen sind offenbar auch dringend nötig – nach Angaben der Stadt handelt es sich teilweise um Bausubstanz, die mehr als 100 Jahre alt ist.