Engers

Rund fünf Jahre ist es her, dass die „VitrA Fliesen GmbH & Co. KG“ verkündete, die Produktion der alt eingesessenen „Engers Keramik“ einzustellen. Knapp zwei Jahre später präsentierte dann die „Deutsche Reihenhaus“ (DRH) öffentlich Pläne für eine Wohnbebauung des sogenannten Wandplattenfabrik-Geländes. Auch der Stadtrat machte mit einem Aufstellungsbeschluss grundsätzlich den Weg frei, damit auf dem rund vier Hektar großen Gelände am Rande des Engerser Gewerbegebietes „Schützengrund“ 110 Reihenhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen hätten gebaut werden können. Doch das Vorhaben platzte.