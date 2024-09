Plus Neuwied

Energiewende in Neuwied: Bürgerinitiative kritisiert Deal mit den Stadtwerken

i Drehen sich bald Windräder bei Neuwied? Der Stadtrat soll jedenfalls beschließen, den SWN Flächen zur Entwicklung zu überlassen. Foto: Jens Büttner/dpa

Wenn der Neuwieder Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Mittwoch den Punkt 14 der Tagesordnung behandelt, wird die Bürgerinitiative „Energiewende Neuwied“ ganz genau hinsehen. Sie fürchtet, dass der zu fassende Beschluss der Stadt schaden könnte. Deswegen hat sie sich auch schon an die Aufsichtsbehörde gewandt.