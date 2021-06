Rengsdorf

Endlich wieder Leben im Rengsdorfer Freibad: Wetter spielt mit

Das sommerliche Wetter spielt der Ortsgemeinde Rengsdorf in die Karten, die am Samstag nach nicht ganz zwei Jahren Corona-bedingter Pause erstmals wieder die Türen des Freibades für Besucher geöffnet hat. Wie unser Foto vom Montagnachmittag zeigt, lockt die herrliche Anlage am Ortsrand zahlreiche Besucher an, die auf der weitläufigen Liegeweise die Sonne anbeten oder sich mit einem Sprung ins gut temperierte Nass abkühlen. Wer mit dem Gedanken spielt, ein paar Stunden im Freibad zu verbringen, kann online Schwimmzeiten buchen und diese auch gleich bezahlen.