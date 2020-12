Neuwied

Wolfgang Hartmann hat in Neuwied viel erlebt. Wenn er zurückdenkt, erinnert er sich an Zeiten mit vier, fünf Drogentoten in wenigen Wochen, an tragische Fälle mit Mord und Totschlag. Aber auch an die vielen, öffentlich weniger spektakulären Geschichten, bei denen sich Menschen mit ein wenig Hilfe wieder aus Krisen kämpfen konnten. Oder an die Verbesserungen beim Kinderschutz. Oder. Oder. Oder. „Ich könnte viel erzählen“, sagt er, lächelt und unterstreicht: „Viel Gutes!“