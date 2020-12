Neuwied

Ein bisschen wollte er sich anschließend noch die Beine vertreten. Eine Stunde, vielleicht eineinhalb, im lockeren Durschnittstempo von 30 km/h. Dann sollte es weitergehen in Richtung Belgien, wo er heute schon bei der Benelux-Rundfahrt (BinckBank Tour) als Kapitän seines südafrikanischen NTT-Teams in die Pedale tritt. Max Walscheid ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, am Montag – acht Tage nach seinem starken Zielsprint über die Champs-Élysées – in seiner Heimatstadt vorbeizuschauen.