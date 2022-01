Beruf und Familie zu vereinbaren war bereits vor Corona keine einfache Aufgabe. Die Pandemie hat es mit dem Ausfall von Betreuung sowie Homeschooling noch einmal schwerer gemacht. Nach den neuen Regeln müssen Kitakinder jetzt fünf Tage in Quarantäne, wenn es in ihrer Einrichtung einen positiven Fall gab. Fast unmöglich, da als berufstätige Eltern noch gelassen zu bleiben. Tipps gibt Elterncoacherin Tanja von Oppenkowski bei einer Veranstaltung in Unkel.