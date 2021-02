Seit Mitte Dezember sind die Schulen in Rheinland-Pfalz geschlossen. Wie es weitergeht? Unklar. Elke Lühr aus Neuwied ist Mitglied im Regionalelternbeirat Koblenz für Realschulen plus und hat vier Kinder. Ihre jüngste Tochter Annika ist 14 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der Robert-Krups-Schule in Irlich. Wir haben mit der 55-Jährigen, die im medizinischen Bereich arbeitet, über virtuelle Hausaufgaben, zu wenig iPads und Varianten gesprochen, die Schulen zu öffnen.