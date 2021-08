Ellen Demuth (CDU) ist im Frühjahr zum dritten Mal in den Landtag eingezogen. Seitdem ist viel passiert: Die Pandemie hat durch neue Mutanten und einen möglichen Impfschutz an Dynamik aufgenommen, Starkregen führte zur Katastrophe im Kreis Ahrweiler. Zeitgleich hat die Landtagsabgeordnete als neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union viel zu tun. Was genau sie momentan beschäftigt und wie sie die großen Themen dieses Sommers sieht, hat sie uns in einem Gespräch verraten.