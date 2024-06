Plus Windhagen Elisabeth Theisen ist unabhängige Kandidatin in Windhagen: „Die Bürger mit ins Boot holen““ Von Daniel Rühle i "Die Bürger mit ins Boot holen"" Foto: Daniel Rühle Nicht nur drei, sondern gleich vier Kandidaten um das Ortsbürgermeisteramt gibt es in Windhagen. Elisabeth Theisen tritt als unabhängige Kandidatin an. Die RZ hat sie getroffen. Lesezeit: 4 Minuten

Frau Theisen, warum wollen Sie Ortsbürgermeisterin in Windhagen werden? Ich wünsche mir Veränderung, wie viele andere Bürgerinnen und Bürger in Windhagen auch. Ich kann aber nicht erwarten, dass die Veränderung kommt, wenn ich die Hände in den Schoß lege. Aus dem Grund kandidiere ich. Und das als Alleinbewerberin. Haben Sie Unterstützung in ...