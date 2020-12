Waldbreitbach

Heute ist für zwei Menschen in Waldbreitbach ein großer Tag: Franz-Hermann und Elfriede Hopp feiern ihre Eiserne Hochzeit und blicken damit auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück. Zwar muss die Feier in Corona-Zeiten kleiner ausfallen und ohne den geplanten ökumenischen Gottesdienst auskommen, aber mit vier Kindern, acht Enkeln und sogar einen kleinen Urenkel sind auch so genug Gratulanten in den Startlöchern.