Bad Hönningen

Für das neue Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde wurden Gebiete in der Kommune hinsichtlich ihrer Kaufkraft, Erreichbarkeit und der daraus resultierenden Empfehlungen für Neuansiedlungen analysiert. Das Papier soll als Grundlage in Genehmigungsverfahren dienen und Klarheit über zuvor teilweise kontrovers diskutierte Standorte für neue Märkte bringen. Wie fast jede Kommune im Kreis hat auch die VG mit Leerstand zu kämpfen, die Pandemie stellt den Einzelhandel vor zusätzliche Probleme. Die RZ fragte die Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters am 25. Oktober, welche Möglichkeiten sie für Läden, Gastronomie, Discounter und Vollsortimenter sehen.