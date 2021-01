Einzelfallentscheidung der Landesspitze: Benni Over ist jetzt gegen Corona geimpft

Niederbreitbach

Schlaflose Nächte aus Angst um Benni haben den Jahreswechsel bei Familie Over in Niederbreitbach bestimmt. Was muss noch geschehen, damit der schwerstkranke und in häuslicher Pflege lebende und künstlich beatmete junge Mann schnellstmöglich die dringend benötigte Corona-Schutzimpfung erhält, haben sich seine Eltern immer wieder gefragt. Dabei hatten sie und Benni bereits auf politischer Ebene viele Hebel in Bewegung gesetzt und gewichtige Fürsprecher gefunden. Am 7. Januar fand der Kampf zumindest für Familie Over ein gutes Ende. Denn an diesem Tag sind Benni und seine Eltern per Einzelfallentscheidung durch die rheinland-pfälzische Landesführung geimpft worden.