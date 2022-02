Einstimmige Entscheidung: Ortsbeirat für Tempo 30 in ganz Oberbieber

Das Thema Verkehrsberuhigung ist in Neuwied derzeit in aller Munde. Neben dem Stadtrat, der jüngst über Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt debattierte, beschäftigt sich auch die Stadtteilpolitik damit, ihre jeweiligen Straßen sicherer zu machen und somit die Lebensqualität der Bürger zu steigern. Die Engerser SPD forderte vor Kurzem wegen einer Langzeitbaustelle gar Schrittgeschwindigkeit in Wohngebieten (wir berichteten), der Ortsbeirat Oberbieber beriet in seiner jüngsten Sitzung über Tempo 30, flächendeckend im gesamten Stadtteil.