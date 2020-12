Neuwied

Das Beben in der SPD geht weiter. Wie die Rhein-Zeitung erfahren hat, haben die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion in einer Sitzung am Donnerstagabend den altgedienten Sozialdemokraten und Mang-Verteidiger Sigurd Remy aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig – zehn der zwölf SPD-Stadträte waren zu diesem Zeitpunkt anwesend. Fraktionssprecher Sven Lefkowitz bestätigte auf RZ-Anfrage das Ergebnis der Fraktionssitzung und sagte dazu: „Das war kein einfacher Schritt für uns. Aber eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war nicht mehr gegeben.“