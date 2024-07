Plus Kreis Neuwied

Einschränkungen für A3-Nutzer: Rast- und Parkplätze wegen Arbeiten zeitweise gesperrt

i Für die Rast- und Parkplätze entlang der A 3 (Foto zeigt einen Streckenaen Abschnitt bei Neustadt) hat die Autobahn GmbH Markierungsarbeiten angekündigt. Foto: Jörg Niebergall

Alle, die auf der A 3 unterwegs sind, müssen sich mit Blick auf Rast- und Parkplätze in den nächsten Tagen auf Einschränkungen einstellen. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, lässt sie in der Zeit von Montag, 29. Juli, bis Donnerstag, 8. August, sowohl in Fahrtrichtung Frankfurt als auch in Fahrtrichtung Köln im Bereich der Park- und Rastanlagen routinemäßige Markierungsarbeiten ausführen. Dazu werden Tagesbaustellen eingerichtet, heißt es.