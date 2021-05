Ein weiterer Schritt im Kampf gegen das Coronavirus ist geschafft: Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag in einer mobilen Impfaktionen im Heinrich-Haus Neuwied ihre Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten. In eigens eingerichteten Impfstraßen im Berufsbildungswerk Heimbach-Weis gab es für Personen der Impfgruppe 2 – Auszubildende, Werkstattbeschäftigte, Bewohner sowie Mitarbeiter – die schützende Spritze.