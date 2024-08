Plus Neuwied Einrichtung für todkranke Menschen: Neues Hospiz in Neuwied feierlich eröffnet Von Rainer Claaßen i Architektin Nicole Berghaus (6. von rechts) überreicht den Schlüssel zum neuen Hospiz an Einrichtungsleiterin Manuela Götz. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall Erste Ideen gab es schon vor 30 Jahren, jetzt wurden sie wahr: In Neuwied gibt es nun ein Hospiz zur Betreuung todkranker Menschen. Lesezeit: 4 Minuten

Mit einem Festakt ist am Freitag das neue Hospiz in Neuwied eröffnet worden. Nicht nur in Anbetracht der langen Vorbereitungszeit ist es nachvollziehbar, dass alle Beteiligten sich intensiv darüber freuten. Laut dem Vorsitzenden des Neuwieder Hospizvereins, Hans-Peter Knossala, sind seit den ersten Planungen schon fast 30 Jahre vergangen. Doch zuletzt ging ...