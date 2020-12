Niederbieber

Eigentlich war die Lidl-Filiale am Ortsrand von Niederbieber noch recht jung: Im Herbst 2004 war der Discounter aus der Ortsmitte in den damaligen Neubau gezogen. Die Nutzungsdauer von solchen Zweckbauten wird aber knapp kalkuliert. Nach etwas mehr als 15 Jahren rückten im Juni die Abrissbagger an. Deren Werk ist inzwischen längst verrichtet. Das Fundament des Neubaus ist schon fertig, und auch die ersten Außenwände stehen bereits.