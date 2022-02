Wenn es in der Vergangenheit in Straßenhaus um die B 256 ging, dann war die Debatte oft kontrovers. Das trifft in besonderem Maße auf die in Planung befindliche Ortsumgehung zu. Was den Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen angeht, die eine zusätzliche Ampel an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt vorschlägt, fällt der Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit im Gremium deutlich ins Auge.