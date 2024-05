Rengsdorf-Waldbreitbach

Eingeklemmte Person, Unfall, Ölspur: Jugendfeuerwehr Rengsdorf-Waldbreitbach übt 24 Stunden am Stück

i Auch ein Gefahrgutunfall in Kurtscheid stand auf dem Übungsprogramm der Nachwuchsfeuerwehrleute. Foto: Peter Schäfer

Jüngst trafen sich 35 Kinder und 15 Betreuer in Hausen am neuen Feuerwehrgerätehaus, um in ein 24-stündiges Aktionswochenende zu starten. Wehrführer Markus Dutz und Jugendwart André Kleinmann begrüßten die Teilnehmer. Nachdem die Positionen und Aufgaben klar waren, ging es an eine kurze, aber intensive Einweisung in die Fahrzeuge, wie Peter Schäfer, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach mitteilt.