Einfach mal ausprobieren: Neuwieder Handwerker bieten im Herbst Praktika an

Die regionalen Praktikumswochen im Handwerk wurden bundesweit schon erfolgreich praktiziert. In diesem Jahr werden sie erstmals in Rheinland-Pfalz erprobt. Unterstützt vom Wirtschafts- und Bildungsministerium, machen zwei Neuwieder Dachdeckerbetriebe mit bei den Aktionswochen vom 7. bis 31. Oktober mit: Karl Schlösser Bedachungen und die Winn GmbH. Das teilt die Dachdecker-Innung des Kreises Neuwied mit.

„Wir möchten junge Menschen von unserem Berufsbild begeistern“, sagt Ralf Winn, Obermeister der Dachdecker-Innung. „Viele Jugendliche und Eltern wissen weder, wie vielseitig ein Job im Handwerk ist, noch, dass man hier richtig Karriere machen und gutes Geld verdienen kann“, ergänzt er.

In Zeiten des Fachkräftemangels und künstlicher Intelligenz scheine das Handwerk krisensicherer dazustehen als jemals zuvor. „Nur wenige Praktikumstage können dabei helfen, ein besseres Bild von seiner beruflichen Zukunft zu bekommen. Da muss man sich einfach mal ausprobieren. Wenn man dann weiß, was man will oder was man nicht will, ist es den Tag allemal wert gewesen“, sagt Winn.

Die Praktikumswochen im Herbst bieten laut Innung Schülern eine perfekte Gelegenheit, um sich in unterschiedlichen Tätigkeiten zu versuchen und potenzielle Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Die Praktikanten können jeden Tag das Unternehmen und auf Wunsch auch das Berufsfeld wechseln, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln, welcher Beruf es nach der Schule sein soll.

Handwerk lockt mit vielen Chancen

„Was mit Sinn? Was mit Zukunft? Was mit den Händen!“ lautet der Slogan, mit dem die Imagekampagne des Deutschen Handwerkskammertags für eine Ausbildung im Handwerk wirbt. Sie zeigt auf, dass eine Ausbildung im Handwerk so attraktiv sei wie nie zuvor, und soll es jungen Menschen einfach machen, sich im Dschungel der Berufe für das Handwerk zu entscheiden.