Ein Frau muss schön sein, fleißig im Haushalt und eifrig im Bett – und bitte nicht so anstrengend für die Männer! Uff. „Ganz schön kompliziert“, findet Katie Freudenschuss – und hat eigentlich nicht so recht Lust, sich daran zu halten. „Einfach Compli-Katie“ hat sie deshalb ihr zweites Soloprogramm genannt, entstanden noch in der Prä-Corona-Zeit, mit dem sie nun auf der Kleinkunstbühne im Waldbreitbacher Hotel zur Post stand.