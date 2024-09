Plus Bad Hönningen

Eine (Zeit-)Reise nach Apulien: Thomas de Padova liest in Bad Hönningen aus seinem Buch „Nonna“

Von Daniel Rühle

i Thomas de Padova nimmt das Publikum im Rahmen der Westerwälder Literaturtage mit auf eine (Zeit-)Reise nach Süditalien mit seinem Roman „Nonna“, der aus dem Leben seiner Großmutter erzählt. Foto: Daniel Rühle

Mathematik, Schwerkraft, Quantenmechanik – normalerweise schreibt Thomas de Padova als Physiker und Wissenschaftsjournalist darüber. Aber auch an ein anderes Genre hat er sich herangetraut: Seiner „Nonna“ (italienisch für Großmutter) widmete der gebürtige Neuwieder ein 2018 erschienenes Buch, das er nun im Rahmen der Westerwälder Literaturtage in der Evangelischen Öffentlichen Bücherei in Bad Hönningen präsentierte. Es ist wohl sein persönlichstes Buch.