Linz

Im Kommunikationszeitalter ist offenbar mangelnde Kommunikation zwischen den Generationen das größte Problem, haben Experten herausgefunden. Sie führt zu Distanz und zu Missverständnissen. Das soll sich in Linz ändern. Als eine von zehn Kommunen in Deutschland nimmt die Stadt am Projekt „Generationen im Gespräch – Wir müssen reden!“ teil. Das Projekt ist von der Bundeszentrale für politische Bildung aufgelegt worden. Entwickelt hat das Programm „Wir müssen reden!“ der 2003 gegründete Verein Bildungscent.