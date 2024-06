Plus Hausen Eine Veranstaltung für Vielfalt und Gemeinschaft: Erster Integrativer Triathlon geht in Hausen an den Start Von Jörg Niebergall i Hatten beim ersten Integrativen Triathlon des Integrativen Sportvereins Heinrich-Haus in Hausen eine Menge Spaß: die 150 Teilnehmer, ehrenamtlichen Helfer und Besucher der Veranstaltung. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall Gelungene Premiere: Rund 150 Teilnehmer aus fünf Schulen im Kreis Neuwied sowie drei Werkstätten aus Engers und St. Katharinen im Alter von acht bis 60 Jahren sind unter dem Motto „Sport verbindet – Gemeinsam ans Ziel“ in Hausen an den Start gegangen. Lesezeit: 2 Minuten

Was bei den internationalen Topveranstaltungen auf Hawaii oder in Frankfurt möglich ist, müsste im kleineren Rahmen doch auch im idyllischen Wiedtal möglich sein, dachte sich Gunnar Clemens, begeisterter Triathlet und Leiter der Werkstatt für Behinderte in St. Katharinen. Schnell hatte Clemens die Verantwortlichen des Integrativen Sportverein (ISV) des Heinrich-Hauses, die ...