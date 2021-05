Gut zwei Monate sind nun vergangen seit der Landtagswahl Mitte März – und seitdem feststeht, dass mit Lana Horstmann aus Oberbieber am morgigen Dienstag ein neues Gesicht in den Reihen der Sozialdemokraten in Mainz Platz nehmen wird. „Ich habe großen Respekt vor dem neuen Amt“, hatte sie zu Protokoll gegeben, einen Tag, nachdem sie im Neuwieder Wahlkreis das Direktmandat geholt hatte.