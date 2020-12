Unkel

Hoch hinaus geht es für die Rheinsteig-Wanderer mit einem neuen Aussichtsturm auf dem Unkeler Elsberg. Der Aufstieg ist ziemlich steil. Wer von Süden her kommt, biegt am Eingang des Hähnerbachtals ab, kommt an der restaurierten Mariengrotte vorbei und steigt durch die Weinberge weiter hinauf bis auf die Höhe. Wer den Rheinsteig kurz verlässt, wird am nahe gelegenen Aussichtspunkt Elsberg mit einem Blick über Unkel belohnt. Dank des neuen 2,5 Meter hohen Turms, der seit wenigen Tagen dort steht, können Rheinsteig-Wanderer die Aussicht auf die Stadt Unkel sowie die linksrheinische Seite mit den Ausläufern der Eifel nun aus einer noch höheren Perspektive erleben als ohnehin schon.