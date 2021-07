Einbruch in Unkel: Kitaleiterin ist nach der Verwüstung entsetzt

Als Kitaleiterin Bernadette Hausen am Montagmorgen, 5. Juli, zum Katholischen Kindergarten St. Pantaleon in Unkel kam und das leicht geöffnete Fenster im Erdgeschoss sah, ahnte sie noch nichts. „Ich ging in die Kita und hatte etwas im Erdgeschoss zu tun. Da war mir noch nichts aufgefallen. Als ich dann aber den ersten Stock betrat, sah ich das Chaos“, berichtet Hausen. Im Büro stand das Dachfenster offen, die Unterlagen auf dem Schreibtisch waren durchnässt, der Bodenteppich war klatschnass. Ihr wurde klar, dass eingebrochen worden war, und sie alarmierte sofort die Polizei – ein oder mehrere Täter hatten sich am Wochenende Zugang zur Kita verschafft.