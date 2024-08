Dierdorf

Einbruch in Dierdorf: Polizei fahndet nach Tätern

i Nach zwei mutmaßlichen Einbrechern fahndet derzeit die Polizei in Dierdorf. Foto: DPA

Nach zwei unbekannten Tätern fahndet derzeit die Polizei in Dierdorf. Am Freitagnachmittag waren sie in ein Wohnhaus in Dierdorf eingebrochen und dabei von den Bewohnern überrascht worden. Seitdem sind sie auf der Flucht.