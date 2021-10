Die Neuwiederin Antonia Voss kann sich noch gut an die bisherigen Einbrüche in ihrem Gartenhaus in der Kleingartenanlage am Sandkauler Weg erinnern. „Das erste Mal, das war vor 15 Jahren“, sagt die 68-Jährige. „Das muss damals eine Gruppe von sechs Personen gewesen sein. Sie haben alles mitgehen lassen, was dafür notwendig war, das sechsteilige Geschirr, sechs Gabeln, sechs Messer.