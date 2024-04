Plus Unkel

Einblicke in die kreative Schaffenskraft: Offene Ateliers locken am ersten Maiwochenende nach Unkel

Von Simone Schwamborn

i Die Künstler freuen sich über den regen Austausch mit dem kunstinteressierten Publikum. Foto: Simone Schwamborn

Zeigt her euer Werke: Bei den „Offenen Ateliers“ am ersten Maiwochenende zeigen Unkeler Künstler und Kunsthandwerker von jeweils 11 bis 18 Uhr ihre Arbeiten. An insgesamt 17 Stationen in der Innenstadt und im Stadtteil Scheuren können die Besucher den Kunstschaffenden bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen.