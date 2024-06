Einblick in den Technik-Campus in Neuwied: Wo die IHK die Fachkräfte von morgen ausbildet

Schweißen in der virtuellen Realität: Auf dem Technik-Campus der IHK-Akademie Koblenz in Neuwied werden angehende Fachkräfte jetzt mithilfe von Schweißsimulatoren ausgebildet. Am Tag der offenen Tür können Besucher selbst zur Schweißpistole greifen. Foto: IHK-Akademie/Stefan Veres