Plus Neuwied

Ein Wohnmobilstellplatz am Neuwieder Rheinufer: Was aus dem Projekt geworden ist

i Auf einer rund 13.600 Quadratmeter großen Fläche zwischen Rheinstraße und Rheinufer sollte ein Stellplatz für gut 60 Wohnmobile entstehen. Den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans hat der Stadtrat bereits im April 2021 gefasst. Foto: Jörg Niebergall

Was ist aus den städtischen Plänen geworden, am Neuwieder Jachthafen einen Wohnmobilstellplatz einzurichten? Diese Frage stand in der jüngsten Stadtratssitzung auf der Tagesordnung. Oberbürgermeister Jan Einig erklärte den Stand der Dinge.