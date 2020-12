Neuwied

Lockdown. Noch mal. Und wieder gilt auch in Neuwied: Abstand halten, soziale Kontakte so gut es geht vermeiden und sich stattdessen am Bildschirm treffen. In vielen Bereichen geht das – bei der Schwangerschaftsberatung geht das aber nicht. Das sagt Margarete Nörling. Sie berät in der staatlich anerkannten Beratungsstelle Frauenwürde in Neuwied Schwangere bei der Entscheidung, das Kind zu behalten.