Im Kreis Neuwied wurden laut Verwaltung am Freitag 12 neue Positivfälle sowie ein weiterer Todesfall (Oberbieber) registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 4978 an. Aktuell sind 168 infizierte Personen in Quarantäne. Das Landesuntersuchungsamt gibt die den Inzidenzwert mit 41,0 an.