Unkel

Als der Bergisch-Gladbacher Bildhauer Georg Becker 2019 das Triptychon mit dem Thema „in Bewegung“ schuf, dachte er noch nicht daran, dass dies genau, farblich und strukturmäßig in den Ratssaal der Verbandsgemeinde (VG) Unkel passen sollte. Momentan werden ausgesuchte Werke des Künstlers in der Unkeler Kunstwerkstatt, im „Haus am Pütz“, ausgestellt – noch bis zum 30. September.