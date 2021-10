Viel besser hätten die Rahmenbedingungen für die Markttage und den damit verknüpften verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt Neuwieds kaum sein können: Nachdem der Frühnebel sich aufgelöst hatte, war an beiden Tagen praktisch kein Wölkchen am Himmel. Und dementsprechend strömten die Besucher in die Stadt.